Анджелина Джоли вместе с дочерьми посетила лагерь сирийских беженцев в Иордании

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анджелина Джоли приехала вместе с дочерьми (13-летней Захарой и 11-летней Шайло) в Иорданию, чтобы посетить лагерь сирийских беженцев. Об этом пишет HELLO!

"Мои дочки Захара и Шайло сами захотели быть сегодня здесь рядом со мной. Весь день они провели с детьми своего возраста - играли и общались с теми, кто был лишен своего дома, чьи родные были убиты или пропали без вести, кто испытывает психологическую травму или физические недуги, но в конце концов каждый из них продолжает оставаться ребенком. С теми же самыми надеждами, мечтами и правами", - передает слова 42-летней Анджелины Джоли Агентство ООН по делам беженцев.

Шайло уже бывала вместе со звездной мамой в подобных поездках, а вот Захара в лагерь беженцев посещала впервые. На девочек тяжелое положение ровесниц произвело сильное впечатление.

В 2001 году Анджелина Джоли была назначена послом доброй воли УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев). За прошедшие годы она совершила множество поездок в лагеря беженцев, находящихся в Ираке, Турции, Мальте, Ливане. Иорданию Джоли посещает пятый раз. Также трое из шестерых детей актрисы - Мэддокс, Пакс и Захара - были усыновлены в Камбодже, Вьетнаме и Эфиопии.-0-