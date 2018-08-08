Аномальная жара вскоре станет обычным явлением - ВМО

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экстремальные погодные условия, включая рекордно высокие температуры, засуху и обильные осадки, которые наблюдались в Северном полушарии в первой половине лета, вскоре станут обычным явлением. К такому выводу пришли эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО), сообщает Радио ООН.

"2018 год, вероятно, станет самым жарким за всю историю. Во многих странах установлены новые температурные рекорды. Это неудивительно. Жаркая погода и очень высокие температуры, которые мы наблюдаем сейчас, соответствуют нашим прогнозам в условиях изменения климата, вызванного парниковыми газами. Это не какой-то сценарий будущего. Это происходит прямо сейчас", - заявила заместитель генерального секретаря ВМО Елена Манаенкова.

Эксперты ВМО отмечают, что погода оказала огромное влияние на здоровье людей, сельское хозяйство и инфраструктуру. В глобальном масштабе нынешний июнь был вторым самым жарким июнем за всю историю. Жара не отступала и в июле, и в августе, причем даже на севере. Небывало жаркая погода начиная с середины июля установилась в Скандинавских странах. За Полярным кругом температура воздуха превысила плюс 30 градусов. В Финляндии нынешний июль стал самым жарким за всю историю, при этом жару сопровождала засуха, в результате которой ожидаются потери до 50% урожая. В этом году от засухи пострадали также Ирландия, Германия и Франция.

Масштабные разрушения принесли и лесные пожары. Этим летом они охватили Швецию, Испанию, Португалию и Грецию, где в некоторых местах температура поднималась до 46,6 градуса. Необычайно высокие температурные показатели зафиксированы в северной Сибири, повсюду в США, центральной Канаде и на севере Африки, Ближнем Востоке и на севере Китая.

В Парижском соглашении по климату поставлена задача не допустить увеличения средней глобальной температуры более чем на 1,5-2 градуса Цельсия. Однако, по словам представителя Всемирной метеорологической организации Майкла Спэрроу, и эти меры не помогут сократить выбросы парниковых газов. "Даже если страны предпримут шаги, необходимые для того, чтобы удержать повышение температуры на уровне 2 градусов или ниже, существует вероятность, что механизмы, компенсирующие эмиссии парниковых газов, такие как океаны и леса, которые поглощают углекислый газ, перестанут работать и будут способствовать дальнейшему значительному потеплению", - отмечает Майкл Спэрроу.-0-