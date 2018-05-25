Австралия и Нидерланды хотят привлечь РФ к ответственности за причастность к крушению MH17

25 мая, Гаага /БЕЛТА - ТАСС/. Австралия и Нидерланды официально обвиняют Россию в причастности к крушению Boeing в Украине в июле 2014 года и намерены привлечь Москву к ответственности. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении голландского кабинета министров.

"Нидерланды и Австралия привлекут Россию к ответственности за причастность к крушению MH17. Голландское правительство приняло соответствующее решение по предложению главы МИД Стефа Блока. Обе страны проинформировали РФ о данном решении", - говорится в документе.

"Крушение рейса MH17 вызвало невероятные страдания, - отметил со своей стороны Стеф Блок. - Правительство всегда заявляло, что правда вокруг катастрофы должна быть установлена и что справедливость должна восторжествовать для жертв и родственников. В этом вопросе у Нидерландов имеется поддержка мирового сообщества. На основе выводов Совместной следственной группы Нидерланды и Австралия теперь убеждены, что Россия несет ответственность за размещение установки "Бук", из которой был сбит Boeing. Поэтому правительство теперь принимает следующий шаг, чтобы официально привлечь РФ к ответственности".

На пресс-конференции в Гааге глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил: "Мы обратились к российской стороне с требованием предложить компенсацию родственникам жертв крушения MH17". Одновременно он призвал российскую сторону к "полному сотрудничеству с уголовным расследованием трагедии", проводящимся Совместной следственной группой (ССГ).

ССГ, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, 24 мая опубликовала промежуточные результаты своего расследования. Как утверждают следователи, зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.

Минобороны России, комментируя выводы ССГ, отвергла все обвинения, заявив, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу. "С момента прекращения существования СССР в 1991 году и последовавшего раздела военного имущества на Украину, получившую в собственность около 20 дивизионов ЗРК "Бук", не было поставлено ни одной новой зенитной ракеты", - говорится в официальном сообщении. В Министерстве обороны также отметили, что голландским правоохранительным органам были представлены исчерпывающие доказательства, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК "Бук" к уничтожению Boeing.

Также в Минобороны РФ заявили, что ракета, фрагмент которой стал одним из аргументов для обвинения России в причастности к крушению MH17 над Украиной в 2014 году, не могла принадлежать Вооруженным силам России, поскольку все ракеты этого года выпуска были списаны в 2011 году. В сообщении говорится: "Одним из аргументов следователей о якобы возможной причастности Вооруженных Сил РФ к трагедии является продемонстрированная на пресс-конференции уцелевшая обшивка двигателя зенитной ракеты комплекса "Бук"... Нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе... Предельным сроком эксплуатации ракеты, двигатель от которой был продемонстрирован голландской комиссией в минувший четверг, был 2011 год. После которого все ракеты данного года выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию. Однако все это безусловно касается исключительно российских подразделений ПВО, получавших и получающих необходимое и исправное ракетное оружие от единственного предприятия-изготовителя, также расположенного в России".

Пассажирский самолет Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.-0-