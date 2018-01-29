Австрия: более 100 лыжников застряли на сломанной канатной дороге

Австрийская полиция сообщает, что более 100 лыжников, застрявших на сломанной кресельной канатной дороге в центральной Австрии, эвакуируют вертолетами.
Полиция Штирии заявила в понедельник, что подъемник прекратил работу из-за технических проблем и что от 100 до 150 человек пришлось спасать с кресельного подъемника Розенкранц на горе Крейшберг к северу от Клагенфурта.
Австрийское информационное агентство APA сообщило, что в операции задействовали три вертолета, спасательные группы и другие отряды помощи.
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