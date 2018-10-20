Автобус "Дизель-шоу" попал в аварию под Киевом, погибла звезда КВН Марина Поплавская

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с 14 артистами популярного "Дизель-шоу", участниками которого являются известные кавээнщики, в том числе из Беларуси, попал в ДТП на 28-м км автотрассы Киев - Чоп, сообщили в Национальной полиции Украины.

Как стало известно, в аварии погибла звезда КВН, капитан команды "Девушки из Житомира" Марина Поплавская. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе пострадал белорусский кавээнщик, выступавший ранее в команде "ЧП", Евгений Сморигин. Как сообщается на страничке "Дизель-шоу" в соцсети, прощание в Мариной Поплавской состоится в Киеве и Житомире 21-22 октября.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик на скорости 100 км/ч. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения", водитель автобуса задержан.-0-