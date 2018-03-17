Автобус упал в высохшее русло реки в Индии: 15 погибших

Информагентства со ссылкой на правительственных чиновников объявили, что скоростной автобус упал в высохшее русло реки в восточной Индии. В результате погибли 15 человек, ранения получили не менее 12 человек.

Предполагается, что водитель потерял контроль над транспортным средством и врезался в перила моста возле Ситамари, города в штате Бихар.

Ежегодно на индийских дорогах погибает свыше 110 000 человек. Большинство аварий объясняется безрассудным вождением, плохими дорогами и старыми транспортными средствами.

Спасательные работы продолжаются.