Автобус упал в высохшее русло реки в Индии: 15 погибших

Информагентства со ссылкой на правительственных чиновников объявили, что скоростной автобус упал в высохшее русло реки в восточной Индии. В результате погибли 15 человек, ранения получили не менее 12 человек.
Предполагается, что водитель потерял контроль над транспортным средством и врезался в перила моста возле Ситамари, города в штате Бихар.
Ежегодно на индийских дорогах погибает свыше 110 000 человек. Большинство аварий объясняется безрассудным вождением, плохими дорогами и старыми транспортными средствами.
Спасательные работы продолжаются.
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