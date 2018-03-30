Автобус загорелся на ходу в Таиланде: погиб 21 человек

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таиланде автобус загорелся на ходу, погиб 21 человек, информирует Bangkok Times.

Сообщается, что в автобусе находились 48 рабочих из Мьянмы, зарегистрированных Министерством труда Таиланда, а также местный водитель и его жена.

Возгорание началось в середине салона, огонь моментально распространился на заднюю часть автобуса, не давая возможности находившимся там пассажирам выбраться наружу. Водитель успел остановить автобус, он и часть пассажиров сумели покинуть транспорт.

Пожарные и правоохранители выясняют причину происшествия.-0-