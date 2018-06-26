Автомобиль протаранил здание крупнейшей газеты Нидерландов

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль врезался в здание крупнейшей газеты Нидерландов De Telegraaf, сообщают информагентства.

Инцидент произошел сегодня утром в Амстердаме. Белый фургон протаранил стеклянный фасад здания и загорелся. Водитель скрылся с места преступления. Пострадавших нет.

Полиция считает, что наезд совершен намеренно, ведутся поиски водителя.-0-