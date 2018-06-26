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Автомобиль протаранил здание крупнейшей газеты Нидерландов

В мире 26.06.2018 | 09:48
Фото ANP
Фото ANP

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль врезался в здание крупнейшей газеты Нидерландов De Telegraaf, сообщают информагентства.

Инцидент произошел сегодня утром в Амстердаме. Белый фургон протаранил стеклянный фасад здания и загорелся. Водитель скрылся с места преступления. Пострадавших нет.

Полиция считает, что наезд совершен намеренно, ведутся поиски водителя.-0-

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Теги
ДТП, Нидерланды
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