Автомобиль протаранил здание крупнейшей газеты Нидерландов

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль врезался в здание крупнейшей газеты Нидерландов De Telegraaf, сообщают информагентства.
Инцидент произошел сегодня утром в Амстердаме. Белый фургон протаранил стеклянный фасад здания и загорелся. Водитель скрылся с места преступления. Пострадавших нет.
Bi-zar #Telegraaf pic.twitter.com/gbfhxdq7wo— Wouter de Winther (@wouterdewinther) 26 июня 2018 г.
Полиция считает, что наезд совершен намеренно, ведутся поиски водителя.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3226 BYN
|2.326 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9948 BYN
|1.991 BYN
|1.995 BYN
|RUB
|3.1677 BYN
|3.162 BYN
|3.175 BYN