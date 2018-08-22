Автомобиль с газовыми баллонами врезался в ратушу голландского Беммеля

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный мужчина на автомобиле врезался в ратушу города Беммель (Нидерланды), сообщает британское информагентство Reuters.

В результате аварии автомобиль взорвался. Водитель транспортного средства погиб. Никто из прохожих не пострадал.

По данным полиции, в автомобиле находились два газовых баллона, один из которых взорвался. Идет ли речь о теракте, пока неизвестно.-0-