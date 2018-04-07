Автомобиль въехал в пешеходов в германском Мюнстере, есть погибшие

7 апреля, Берлин /БЕЛТА - ТАСС/. Автомобиль въехал в группу пешеходов в германском городе Мюнстер, три человека погибли. Такая информация приводится на сайте газеты "Рейнише пост".
Сообщается также о 30 пострадавших. Официальных данных от полиции пока не поступало.
Полиция в Twitter просит всех воздержаться от посещения центра Мюнстера. Те, кто находится там в данный момент, должны как можно скорее покинуть местность, чтобы не мешать работе оперативников. "В районе Кипенкерль проходит крупномасштабная операция", - говорится в сообщении.-0-
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