Автомобиль въехал в пешеходов в германском Мюнстере, есть погибшие

7 апреля, Берлин /БЕЛТА - ТАСС/. Автомобиль въехал в группу пешеходов в германском городе Мюнстер, три человека погибли. Такая информация приводится на сайте газеты "Рейнише пост".

Сообщается также о 30 пострадавших. Официальных данных от полиции пока не поступало.

Полиция в Twitter просит всех воздержаться от посещения центра Мюнстера. Те, кто находится там в данный момент, должны как можно скорее покинуть местность, чтобы не мешать работе оперативников. "В районе Кипенкерль проходит крупномасштабная операция", - говорится в сообщении.-0-