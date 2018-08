Автомобиль врезался в ограду Вестминстерского дворца, есть пострадавшие

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль врезался сегодня утром в ограду Вестминстерского дворца в Лондоне, где проходят заседания британского парламента, сообщает ВВС.

В результате происшествия есть пострадавшие среди пешеходов. Точных сведений об их состоянии пока нет.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn