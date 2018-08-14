Автомобиль врезался в ограду Вестминстерского дворца, есть пострадавшие

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль врезался сегодня утром в ограду Вестминстерского дворца в Лондоне, где проходят заседания британского парламента, сообщает ВВС.
В результате происшествия есть пострадавшие среди пешеходов. Точных сведений об их состоянии пока нет.
Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn— Vincent McAviney (@VinnyMcAv) 14 августа 2018 г.
По данным полиции, водитель автомобиля задержан. Причины инцидента пока не установлены.
Как сообщает ТАСС, все улицы, прилегающие к Парламентской площади, закрыты для движения автотранспорта. На месте происшествия находятся вооруженные сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные машины.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3554 BYN
|2.34 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0707 BYN
|2.051 BYN
|2.058 BYN
|RUB
|3.0415 BYN
|3.061 BYN
|3.082 BYN