Автомобиль врезался в ограду Вестминстерского дворца, есть пострадавшие

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль врезался сегодня утром в ограду Вестминстерского дворца в Лондоне, где проходят заседания британского парламента, сообщает ВВС.

В результате происшествия есть пострадавшие среди пешеходов. Точных сведений об их состоянии пока нет.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn — Vincent McAviney (@VinnyMcAv) 14 августа 2018 г.

По данным полиции, водитель автомобиля задержан. Причины инцидента пока не установлены.

Фото ITV

Как сообщает ТАСС, все улицы, прилегающие к Парламентской площади, закрыты для движения автотранспорта. На месте происшествия находятся вооруженные сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные машины.-0-