Автор детективов Сью Графтон умерла в возрасте 77 лет

В ночь на 29 декабря не стало автора популярных детективов Сью Графтон. Об этом новостным агентствам сообщила ее дочь Джейми. Писательница умерла в Санта-Барбаре, штат Калифорния (США) на 78-ом году жизни.
В течение двух последних лет она сражалась с онкологическим заболеванием. В момент смерти Графтон окружали близкие и любящие люди, включая мужа Стива и дочь Джейми.
Наибольшую известность писательнице принесла т. н. "алфавитная серия" детективов. Название каждого произведения начиналось с определенной буквы английского алфавита. Например, A - "Алиби", Б - "Беглец" и т. д. Графтон остановилась на букве Y, не успев дописать еще один детектив.
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