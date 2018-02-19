BAFTA назвала лучший британский фильм

Фильм Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури" получил премию BAFTA как лучший британский фильм. Об этом сообщили информагентства.
Грэм Броудбент, выступивший в качестве продюсера фильма, описал ленту как драму о женщине, бросающей вызов сложившемуся порядку вещей.
Ранее данный фильм назвали лучшим в Лондонском кружке кинокритиков.
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