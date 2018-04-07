Баллон с газом взорвался в ресторане Женевы

В одном из ресторанов Женевы в субботу, 7 апреля, прогремел взрыв. Взорвался баллон с газом, который использовали для приготовления крем-брюле. Об этом сообщают информагентства.

Известно, что в результате инцидента пострадали 15 человек. Восемь из них были госпитализированы. Некоторые получили ожоги первой и второй степеней, а те, кто находился на террасе подальше от помещения с баллоном, пострадали от порезов стеклами, выбитыми взрывной волной.

Спасатели прибыли на место инцидента через пять минут после вызова.