Бархам Салех избран новым президентом Ирака

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Ирака избрал выдвиженца от партии Патриотический союз Курдистана (ПСК) Бархама Салеха новым президентом страны, сообщает ВВС.

58-летний Бархам Салех ранее занимал должность главы правительства Иракского Курдистана. Во время церемонии присяги в качестве президента он пообещал сохранить единство и безопасность Ирака.

Отмечается, что избрание Бархама Салеха стало ключевым шагом на пути формирования нового правительства Ирака. Бархам Салех уже поручил кандидату в премьеры Аделю Абдель Махди сформировать новый кабинет министров.-0-