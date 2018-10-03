Бархам Салех избран новым президентом Ирака

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Ирака избрал выдвиженца от партии Патриотический союз Курдистана (ПСК) Бархама Салеха новым президентом страны, сообщает ВВС.
58-летний Бархам Салех ранее занимал должность главы правительства Иракского Курдистана. Во время церемонии присяги в качестве президента он пообещал сохранить единство и безопасность Ирака.
Отмечается, что избрание Бархама Салеха стало ключевым шагом на пути формирования нового правительства Ирака. Бархам Салех уже поручил кандидату в премьеры Аделю Абдель Махди сформировать новый кабинет министров.-0-
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