Белая пустыня Египта скоро появится в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

23 августа, Каир /БЕЛТА-ТАСС/. Белая пустыня Египта будет включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом, как передает издание Egypt Independent, объявил каирский офис этого учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры. Соответствующие бумаги будут подготовлены для ЮНЕСКО в октябре этого года.
Белая пустыня - участок на востоке пустыни Сахара площадью около 300 кв.км. Удаленный от египетской столицы на 500 км, он расположился между оазисами Бахария и Фарафра. Объявленный в 2002 году национальным парком Египта, этот район известен причудливыми меловыми карстовыми образованиями. Миллионы лет назад здесь было дно океана, и белая порода - это останки морских микроорганизмов.
Белая пустыня также известна удивительными пещерами, песчаными дюнами, редкими растениями и некоторыми видами животных. В частности, там обитают песчаная лисица фенек, североафриканский гривистый баран и песчаная газель.
В последние годы поездки в этот район считаются небезопасными. Попасть туда можно либо организованной тургруппой на автобусах в сопровождении полиции, либо на внедорожниках.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3772 BYN
|2.37 BYN
|2.375 BYN
|USD
|2.056 BYN
|2.05 BYN
|2.053 BYN
|RUB
|2.9974 BYN
|3.005 BYN
|3.02 BYN