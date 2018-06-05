Белый дом объявил время встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре

5 июня, Вашингтон /БЕЛТА - Ренхап/. Встреча Президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 12 июня в 9.00 по местному времени (4.00 по минскому). Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Ранее Дональд Трамп назвал главной целью переговоров денуклеаризацию Корейского полуострова. При этом он сомневается, что вопрос будет урегулирован после одной встречи. Северокорейская сторона в свою очередь призвала к поэтапному подходу, благодаря которому страна получит взамен гарантии безопасности и экономическую выгоду.
Как сообщалось, встреча в Сингапуре была ранее отменена самим Дональдом Трампом. Однако после переговоров с официальными представителями КНДР в Белом доме глава Соединенных Штатов решил все же провести встречу со своим северокорейским коллегой. Лидеры двух стран обменялись письмами, последнее из которых было написано Ким Чен Ыном и вручено лично Дональду Трампу представителями КНДР. Содержание письма не придавалось огласке. При этом американский президент назвал его "интересным", отказавшись от дальнейших комментариев.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3457 BYN
|2.34 BYN
|2.348 BYN
|USD
|2.0044 BYN
|2.002 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.2381 BYN
|3.225 BYN
|3.238 BYN