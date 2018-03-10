Береговая охрана Ливии спасла более 100 мигрантов

Представители береговой охраны Ливии сообщили о спасении свыше сотни нелегальных мигрантов в субботу. Все они пытались морским путем добраться до Европы.
Как пояснил официальный представитель подразделений береговой охраны Ливии Айюб Касем, нелегалы планировали на резиновой лодке пересечь Средиземное море и попасть к европейским берегам. Однако на судне сломался двигатель и оно легло в дрейф в 16 морских милях от города Эль-Завия.
В общей сложности с лодки сняли 125 мигрантов. Большая часть из них - выходцы из разных африканских государств. Всех их доставили в центр ВМС Ливии близ Триполи.
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