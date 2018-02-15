Билеты на поезда в Украине подорожают на 24%

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость проезда в пассажирских поездах в Украине подорожает на 24% в 2018 году. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на исполняющего обязанности главы правления компании "Укрзализныця" Евгения Кравцова.

По его словам, в окончательной версии финансового плана компании было принято повышение пассажирских тарифов дважды в 2018 году - с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%.

Директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев заявлял ранее, говоря о необходимости повышения цен на билеты, что с 2014 года инфляция в Украине выросла минимум 60-70%, в 4-6 раз увеличилась стоимость коммунальных и других услуг, существенно выросли цены на товары, которые нужны железной дороге.

Андрей Рязанцев отмечал, что в Украине сейчас существует большой дисбаланс между ценами на билеты железнодорожного и автобусного транспорта. Поэтому компания планирует приравнять свои цены со стоимостью проезда в автобусах и приблизить их к рыночной стоимости.-0-