Биржи Северной Европы не смогли вовремя открыться из-за ЧП в шведском дата-центре

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фондовые биржи Скандинавии и Балтии не смогли вовремя начать работу из-за ЧП в дата-центре, расположенном в шведском городе Висбю. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

По словам директора биржи в Хельсинки Хенрика Хусмана, в Висбю из-за пожарной сигнализации сработала автоматическая система пожаротушения, что привело к повреждению серверов. Резервную систему по неустановленной причине активировать не удалось, в результате чего открытие фондового рынка пришлось временно отложить.-0-