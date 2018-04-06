Боец UFC Макгрегор задержан полицией после нападения на автобус

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ирландский боец смешанного стиля (ММА), бывший чемпион UFC Конор Макгрегор вместе с группой других бойцов атаковал автобус, в котором находились участники турнира UFC 223. После инцидента он, не сопротивляясь, сдался полиции, передает ТАСС.

Нападение случилось на парковке нью-йоркского спортивного комплекса Barclays Center ("Барклис-центр"). Сообщается, что Конор Макгрегор догнал автобус, в котором находились бойцы UFC и разбил стулом окно. На видео, опубликованном в сети, видно, что спортсмены были готовы дать отпор ирландцу, однако водитель не открыл двери автобуса. Макгрегор пытался бросить еще несколько крупногабаритных предметов, но ему помешали прибывшие на место происшествия сотрудники службы безопасности.

В результате инцидента пострадал боец Майкл Кьеза. Он не будет допущен к поединку против Энтони Петтиса, запланированному на 7 апреля.

Как сообщают СМИ, Макгрегору предъявлены обвинения за порезы лица, нанесенные Майклу Кьеза разбитым стеклом автобуса, а также за то, что ирландец ударил кого-то несколько раз по лицу. Сверх того, Макгрегор должен понести наказание за причиненный им материальный ущерб в размере $8 тыс.

Боец с ирландским и российским гражданством Артем Лобов, также находившийся в числе нападавших, официально отстранен от участия в турнире UFC 223 в Нью-Йорке.

Вероятно, причиной происшествия стал давний конфликт между бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором и нынешним претендентом на титул в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который в момент нападения находился в автобусе.

В настоящее время Конор Макгрегор является одним из сильнейших бойцов смешанного стиля и единственным спортсменом в истории UFC, который был чемпионом мира в двух весовых категориях одновременно. Всего на его счету ирландца 21 победа и три поражения.-0-