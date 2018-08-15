Боевики атаковали военную базу в Афганистане, погибли 45 человек

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевики радикального движения "Талибан" атаковали военную базу в провинции Баглан (Афганистан), погибли не менее 45 человек, сообщает афганский телеканал Tolo News.

Среди погибших как минимум 35 военных и 10 полицейских. Местная полиция подтвердила факт нападения, однако не сообщила точное число погибших.

Нынешнее нападение является второй крупной атакой "Талибана" за последние дни. Ранее боевики захватили военную базу в провинции Фарьяб. Судьба десятков солдат, находившихся на базе, неизвестна.-0-