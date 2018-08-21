Боксер-тяжеловес Николай Валуев отмечает 45-летие

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский боксер-тяжеловес Николай Валуев сегодня отмечает 45-летие.

Николай Валуев - чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005-2007, 2009), временный чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2008-2009). На его счету 53 проведенных боя, из них - 50 побед. Уникальные физические данные боксера, рост и размах рук позволяли ему на ринге добиваться удивительных результатов. Соперники давали ему прозвища "Русский гигант", "Зверь с Востока", "Никола Питерский" и др.

Николай Сергеевич Валуев родился 21 августа 1973 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). В школе занимался баскетболом, стал чемпионом страны среди юношей младшего возраста. Также занимался легкой атлетикой (метанием диска), выполнил норматив мастера спорта. Поступил в Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта и окончил его в июне 2009 года, защитив дипломную работу на тему "Психологическое состояние и активность мужчин и женщин, занимающихся боксом, на разных этапах подготовки". В 2010 году Николай Валуев поступил в Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского на факультет "Экономика и управление народным хозяйством".

В бокс Николай пришел поздно - в 20 лет. Весной 1993 года у Николая Валуева состоялась первая тренировка по боксу. А уже в октябре он провел первый бой против американца Джона Мортона в Берлине. Валуев продолжал боксировать на любительском уровне и в 1994 году участвовал в чемпионате России по боксу, а также Играх доброй воли, на которых был дисквалифицирован, поскольку его бой с Мортоном признали профессиональным. Так закончились бои на любительском ринге.

22 января 1999 года в Санкт-Петербурге в бою против Алексея Осокина Валуев завоевал титул чемпиона России среди профессионалов, который 15 декабря того же года защитил в бою против Алексея Варакина.

6 июня 2000 года Николай Валуев в бою против украинца Юрия Елистратова завоевал чемпионский титул Паназиатской боксерской ассоциации (ПАБА, PABA) в тяжелом весе. Впоследствии Николай Валуев еще пять раз защищал титул чемпиона ПАБА.

24 июля 2004 года состоялся поединок Николая Валуева против нигерийца Ричарда Банго, по итогам которого Валуев завоевал титул межконтинентального чемпиона среди профессионалов по версии ВБА (WBA). Позже этот титул спортсмен защищал четыре раза.

17 декабря 2005 года Николай Валуев одержал победу в своем 44-м бою и стал первым российским чемпионом мира среди профессионалов в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (ВБА, WBA).

С 2010 года Валуев по рекомендациям врачей перестал проводить бои на профессиональных рингах и занялся общественно-политической деятельностью. В этом же году он стал основателем Благотворительного фонда развития детско-юношеского спорта.

Знаменитый боксер является депутатом Государственной думы VI и VII созывов от "Единой России", первым заместителем председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды с 2011 года.

Николай Валуев ведет свою радиопередачу на "Радио Спорт". Также боксер известен своими ролями в кино и рекламе. Николай Валуев в 2008 году сыграл главную роль в фильме "Каменная башка". Боксеру ничего не пришлось придумывать, потому что играл Николай самого себя. Через год Николай Валуев сыграл в картинах "Путь" (где перевоплотился в заключенного по кличке "Зверь") и "Схватка без правил" (где исполнил роль спортсмена из Сибири Николая Валова). Появлялся боксер не только в боевиках. Спортсмен участвовал в съемках рейтингового комедийного сериала "Воронины", а также сказки "Старинные часы". В 2014 году Николай Валуев сыграл эпизодическую роль в сериале "Подарок с характером".

В 2012 году он был ведущим телевизионной программы "Форт Боярд". В 2016 году вместе с биологом-охотоведом Валерием Кузенковым вел программу "Большое хобби", в которой рассказывалось о способах охоты на диких животных и проведения рыбалки.

В том же 2016-м спортсмен открыл в Москве боксерский клуб широкого профиля, рассчитанный на занятия, спарринги и мастер-классы для профессионалов и любителей. Есть в клубе и детская секция. В тренерский состав Николай Валуев отобрал лучших представителей российской боксерской школы.

Валуев женат на Галине Валуевой (Димитровой), воспитывает двух сыновей - Григория и Сергея, а также дочь Ирину.

Николай Валуев - обладатель ордена Миротворца II степени (орден позволяет обладателю считаться Гражданином мира), ордена Петра Великого I степени, удостоен медалей "Поднимая мир сердцем единства", "Честь и Достоинство" и "Личность Петербурга". -0-