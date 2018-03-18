Более 130 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине без света остались 134 населенных пункта. Причиной стало ухудшение погодных условий, передают информагентства.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, без света остались села в Закарпатской (81), Львовской (29), Винницкой (7), Луганской (6), Донецкой (5), Сумской (4), Запорожской и Черкасской (по одному) областях.
Движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.-0-
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