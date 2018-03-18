Более 130 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
18 марта 2018, Вс
-2°C
Ясно EUR 2.4171
USD 1.9624
RUB 3.4133
Главное
Александр Лукашенко во время посещения войсковой части Лукашенко: даже в мирное время роль внутренних войск велика
Президент
Личный состав внутренних войск надежно стоит на страже конституционного строя - Лукашенко
Президент
Голосование на выборах президента России проходит в 13 городах Беларуси
Политика
Марина Зуева завоевала серебро на 3000 м на финальном этапе КМ по конькобежному спорту
Спорт
Победительницами республиканского конкурса "Женщина года-2017" стали 42 белоруски
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Гандболисты минского СКА разгромили латвийский "Добеле" в первом матче 1/4 финала Балтийской лиги
13:30 Спорт
Около 1,5 тыс. грузовиков ожидает выезда из Беларуси
13:12 Общество
До 3 градусов мороза прогнозируется 19 марта в Беларуси
12:57 Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гомеле представлена новая программа легендарного Цирка Никулина "Белые тигры"
12:52 Культура
ФОТО: В Строчице "гукалі вясну"
12:51 Заголовки новостей
ФОТОРЕПОРТАЖ: Кубок мира по брейк-дансу прошел в Минске
12:34 Спорт
Суриков: ухудшения белорусско-российских отношений ожидать не стоит, надо развивать интеграцию
12:16 Политика
Белорус Илья Ивашко стал победителем теннисного турнира серии "Челленджер" в Китае
12:11 Спорт
Зимние Игры в Пхенчхане стали самыми успешными для белорусских паралимпийцев
11:56 Спорт
Евгений Курчич участие в конкурсе "Славянского базара" считает большой честью
11:27 Культура
Россияне активно голосуют на избирательных участках в Беларуси
11:12 Общество
ФОТО: Легкоатлетический пробег, посвященный 100-летию внутренних войск, прошел в Гомеле
10:24 Заголовки новостей
Парламент Китая переизбрал на второй срок премьера Госсовета Ли Кэцяна
10:10 В мире
ФОТО: Биатлонистки Франции победили в эстафете на восьмом этапе КМ в Холменколлене
10:07 Заголовки новостей
Национальное кадастровое агентство приступило к оценке производственных зон Беларуси
10:06 Экономика
Более 130 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды
09:50 В мире
Белорусские атлеты не вошли в число призеров в лыжной эстафете на Паралимпиаде в Пхенчхане
09:34 Спорт
ФОТО: Финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту стартовал в Минске
09:25 Заголовки новостей
ФОТО: Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене
09:11 Заголовки новостей
Голосование на выборах президента России проходит в 13 городах Беларуси
09:01 Политика
Все новости
Сюжеты
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
События в Украине События в Украине
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Более 130 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды

В мире 18.03.2018 | 09:50
События в Украине Новости сюжета События в Украине
Другие сюжеты

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине без света остались 134 населенных пункта. Причиной стало ухудшение погодных условий, передают информагентства.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, без света остались села в Закарпатской (81), Львовской (29), Винницкой (7), Луганской (6), Донецкой (5), Сумской (4), Запорожской и Черкасской (по одному) областях.

Движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.-0-

﻿
Теги
погода, реагирование на ЧС, Украина, электроэнергия
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4171 BYN 2.413 BYN 2.419 BYN
USD
1.9624 BYN 1.96 BYN 1.964 BYN
RUB
3.4133 BYN 3.41 BYN 3.42 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Подробности рабочего дня Президента во внутренних войсках: от сухих пайков до современного вооружения
Все видео

Фотоновости

В Гомеле представлена новая программа легендарного Цирка Никулина "Белые тигры"
Все фото

Инфографика

Реальные доходы населения Беларуси Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе текущего года составили 107,8% к уровню января 2017 года.
Вся инфографика
Президент
Юрий Голуб и Дмитрий Будилович. Фото AP - БЕЛТА "Эти люди творят чудеса" - Лукашенко о выступлении белорусских паралимпийцев в Пхенчхане
Белорусско-иранские отношения за 25 лет прошли богатый на положительные результаты путь - Лукашенко
Лукашенко поздравил Светлану Сахоненко с завоеванием третьего золота на Паралимпиаде в Пхенчхане
Политика
Александр Суриков Суриков: ухудшения белорусско-российских отношений ожидать не стоит, надо развивать интеграцию
Голосование на выборах президента России проходит в 13 городах Беларуси
Давыдько нацеливает членов "Белой Руси" на активное участие в наблюдении за выборами за рубежом
Экономика
Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу Беларуси
Национальное кадастровое агентство приступило к оценке производственных зон Беларуси
Немецкие производители сельхозтехники заинтересованы в создании СП с белорусскими предприятиями - Сидорский
Происшествия
Фото с сайта УВД Миноблисполкома В Логойском районе тракторист насмерть сбил пенсионерку
Пенсионер погиб при разборе кирпичной стены в Лельчицком районе
В цехе МТЗ произошло возгорание
Общество
Во время церемонии Победительницами республиканского конкурса "Женщина года-2017" стали 42 белоруски
Около 1,5 тыс. грузовиков ожидает выезда из Беларуси
До 3 градусов мороза прогнозируется 19 марта в Беларуси
Регионы
Куда пойти в Минске в выходные: поход в зоопарк, финал Кубка мира по конькобежному спорту и знакомство с белорусским стендапом
ФОТОФАКТ: Выставка-конкурс "LEGO_фристайл" в Могилеве
Вопросы состояния дорог преобладали на прямой линии губернатора Гомельской области
Спорт
Юрий Голуб и Светлана Сахоненко. Фото Алексея Ковалева Зимние Игры в Пхенчхане стали самыми успешными для белорусских паралимпийцев
Гандболисты минского СКА разгромили латвийский "Добеле" в первом матче 1/4 финала Балтийской лиги
ФОТОРЕПОРТАЖ: Кубок мира по брейк-дансу прошел в Минске
Технологии
Мобильное приложение для изучения ПДД представят в Минске 20 марта
Lego выпустит конструктор из сахарного тростника
Китай вывел на орбиту четвертый спутник дистанционного зондирования наземных ресурсов
Культура
Евгений Курчич Евгений Курчич выступит от Беларуси на конкурсе эстрадной песни "Витебск-2018"
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гомеле представлена новая программа легендарного Цирка Никулина "Белые тигры"
Евгений Курчич участие в конкурсе "Славянского базара" считает большой честью
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта
В зоопарке Санта-Барбары родилась девочка-жираф
NASA засняло "розовый шторм" на Юпитере
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Жизнь в ритме Сердца
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Яблоки на снегу: заберите нас
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия