Более 170 тыс. мигрантов прибыли в 2017 году в Европу по Средиземному морю

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тыс., более 3 тыс. погибли в пути. Такие цифры сегодня в Женеве привела Международная организация по миграции (МОМ), сообщает ТАСС.

"В 2017 году в Европу по морю прибыли 171 635 мигрантов и беженцев", - отметил на брифинге официальный представитель МОМ Джоэл Миллман, пояснив, что речь идет о предварительных данных. Свыше 119 тыс. приняла Италия, более 29 тыс. - Греция, свыше 21 тыс. - Испания и более 1 тыс. - Кипр. В 2016 году число прибывших превышало 363 тыс. человек.

В Средиземном море с 1 января по 20 декабря 2017 года погибли 3 116 человек (в течение 2016-го было зарегистрировано 5 143 погибших). Маршрут из Африки в Италию в 2017 году оставался самым опасным по сравнению с другими миграционными путями.

Всего за минувшие 12 месяцев в мире погибли 5 376 мигрантов и беженцев. Помимо Средиземного моря, особенно много жертв зарегистрировано в Северной Африке, в районах Африки южнее Сахары, на пути из Мексики в США, в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.-0-