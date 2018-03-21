21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. авиарейсов отменены в США из-за снегопадов, сообщают информагентства.

В частности, в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменено 609 рейсов.

По информации Национальной метеорологической службы США, сильные снегопады будут сопровождаться порывистым ветром и могут привести к подтоплению в ряде районов восточного побережья страны. Из-за непогоды было решено отменить 21 марта занятия в школах городов Нью-Йорк, Филадельфия (штат Пенсильвания) и столичного округа Колумбия.-0-