21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. авиарейсов отменены в США из-за снегопадов, сообщают информагентства.
В частности, в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменено 609 рейсов.
По информации Национальной метеорологической службы США, сильные снегопады будут сопровождаться порывистым ветром и могут привести к подтоплению в ряде районов восточного побережья страны. Из-за непогоды было решено отменить 21 марта занятия в школах городов Нью-Йорк, Филадельфия (штат Пенсильвания) и столичного округа Колумбия.-0-
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