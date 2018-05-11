Более 30 человек пострадали при столкновении автобусов в Сингапуре

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сингапуре в утренний час-пик произошло столкновение двух автобусов, пострадали более 30 человек, сообщает ТАСС.

ДТП произошло на автобусной остановке. Отмечается, что жертв и большего числа пострадавших удалось избежать благодаря бетонным столбам, которыми оборудованы все остановки общественного транспорта в Сингапуре.

В настоящее время полиция выясняет причины аварии.-0-