Более 50 автомобилей столкнулись на скоростном шоссе в Китае

5 февраля, Куньмин /БЕЛТА - Синьхуа/. На скоростной автостраде Куньмин - Чусюн в китайской провинции Юньнань из-за гололедицы произошло 14 ДТП, в результате которых столкнулись 53 автомобиля. Об этом сообщила администрация района Сишань города Куньмин.

Автоаварии случились около 6.10 по местному времени. После серии ДТП четыре человека забрались на автодорожный мост и хотели добраться до встречной полосы, но по неосторожности сорвались в пустое пространство между полосами и погибли на месте.

К настоящему времени движение на аварийном участке скоростной автострады восстановлено. Спасательные работы продолжаются.-0-