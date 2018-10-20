Более 60 мирных жителей погибли при ударах коалиции в Сирии

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 мирных жителей погибли в результате ударов ВВС международной коалиции под эгидой США в Сирии, сообщает Сирийское арабское информационное агентство агентство (SANA), ссылаясь на очевидцев.

Удары были нанесены на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Число погибших может возрасти, также большое количество людей ранены. Жертвами стали в том числе женщины и дети.

Воздушной атаке подверглись жилой район Алият в поселке Эс-Суса в 140 км от административного центра Дейр-эз-Зор, здание мечети Осман бен Аффан, мечеть Омар бен Ясар в поселке Бу-Бадран.

Населенные пункты находятся под контролем террористов из группировки "Исламское государство".-0-