Более 90 человек погибли из-за отравления суррогатным алкоголем в Индонезии

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии более 90 человек погибли из-за отравления алкоголем. Местная полиция задержала девять лиц, подозреваемых в изготовлении и продаже суррогатного алкоголя, сообщает ТАСС.
Одному из десятерых подозреваемых удалось скрыться, остальные были задержаны правоохранителями в разных городах. Полиция выясняет степень причастности каждого из правонарушителей к инциденту. По местным законам, им грозит до 20 лет лишения свободы.
Сообщается, что наибольшее число отравившихся зафиксировано в Джакарте, провинциях Западная Ява и Папуа. Десятки пострадавших находятся в тяжелом состоянии.-0-
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