Более тысячи человек планируется вывести сегодня из Восточной Гуты

13 марта, Москва /Корр. БЕЛТА/. Вывод свыше 1 тыс. человек планируется сегодня из Восточной Гуты, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Генерального штаба Вооруженных сил - первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова.
"По договоренности с лидерами боевиков сегодня планируется вывод из района Думы более одной тысячи боевиков и мирных жителей", - сказал Валерий Герасимов на селекторном совещании в Минобороны России.
"Несмотря на постоянные попытки боевиков сорвать мирные инициативы в Восточной Гуте, обстановка в пригороде Дамаска имеет тенденцию к стабилизации. С начала действия резолюции Совета Безопасности ООН 2401 от 24 февраля 2018 года по созданному Российской Федерацией гуманитарному коридору из Восточной Гуты выведено 145 мирных граждан и 13 представителей вооруженной оппозиции, в том числе этой ночью выведены 76 человек", - уточнил Валерий Герасимов.
В Восточной Гуте сложилась наиболее напряженная обстановка.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.411 BYN
|2.417 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.956 BYN
|1.961 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.435 BYN
|3.448 BYN