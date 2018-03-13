Более тысячи человек планируется вывести сегодня из Восточной Гуты

13 марта, Москва /Корр. БЕЛТА/. Вывод свыше 1 тыс. человек планируется сегодня из Восточной Гуты, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Генерального штаба Вооруженных сил - первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова.

"По договоренности с лидерами боевиков сегодня планируется вывод из района Думы более одной тысячи боевиков и мирных жителей", - сказал Валерий Герасимов на селекторном совещании в Минобороны России.

"Несмотря на постоянные попытки боевиков сорвать мирные инициативы в Восточной Гуте, обстановка в пригороде Дамаска имеет тенденцию к стабилизации. С начала действия резолюции Совета Безопасности ООН 2401 от 24 февраля 2018 года по созданному Российской Федерацией гуманитарному коридору из Восточной Гуты выведено 145 мирных граждан и 13 представителей вооруженной оппозиции, в том числе этой ночью выведены 76 человек", - уточнил Валерий Герасимов.

В Восточной Гуте сложилась наиболее напряженная обстановка.-0-