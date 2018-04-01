Больше 30 человек отравились в одном из ресторанов Бишкека

1 апреля, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В столице Кыргызстана Бишкеке в одном из ресторанов произошло массовое пищевое отравление, в больнице находятся больше 30 человек, сообщила пресс-служба Минздрава Кыргызстана.
Пострадавшие начали поступать со вчерашнего дня. На 1 апреля в Республиканской клинической инфекционной больнице находятся 38 человек, среди них 7 детей. Состояние у всех средней, легкой степени. Пострадавшие получают соответствующее лечение и обеспечены лекарствами.
Центр госсанэпидемнадзора проводит эпидемиологическое расследование. По предварительным данным, гости - около 190 человек - были из разных регионов страны, в связи с этим все областные и районные центры госсанэпидемнадзора задействованы для проведения соответствующих мероприятий. У пострадавших отобраны пробы и отправлены в лабораторию, результаты будут известны в течение трех дней. Также проводится контроль с отбором проб в ресторане.
Ситуация находится под контролем заместителя министра здравоохранения Кыргызстана, главного государственного санитарного врача Олега Горина.-0-
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