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Болтон пообещал новые консультации с Россией перед выходом США из ДРСМД

В мире 23.10.2018 | 08:26
Джон Болтон. Фото AP
Джон Болтон. Фото AP

23 октября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Соединенные Штаты серьезно настроены на выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако планируют провести дополнительные консультации со своими союзниками и Москвой перед тем, как официально объявить России о таком решении, сообщает ТАСС.

Об этом заявил в распространенном 22 октября интервью газете The Wall Street Journal помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, находящийся с визитом в России.

Болтон подчеркнул, что 20 октября президент Дональд Трамп предельно ясно рассказал о дальнейших шагах США относительно ДРСМД. "Если прослушать заявление президента, сделанное в субботу в Неваде, то я считаю, что оно было очень твердым, очень ясным и очень прямым относительно того, как Соединенные Штаты собираются поступать", - сказал помощник главы государства по нацбезопасности. Однако он информировал, что администрация Трампа "собирается провести много консультаций с союзниками в Европе и Азии и определенно собирается провести дополнительные консультации с Россией".

Ранее встречу с Болтоном провел секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Переговоры длились 5 часов и касались вопросов двусторонних российско-американских отношений, проблем стратегической стабильности и глобальной безопасности, темы нераспространения и контроля за вооружениями, острых региональных кризисов. Пресс-служба Совбеза назвала состоявшуюся встречу деловой и конструктивной. Также в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с Болтоном.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это утверждение, с которым Москва выражала категорическое несогласие.

Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.-0-

США готовы выйти из ДРСМД: реакция мирового сообществаСША готовы выйти из ДРСМД: реакция мирового сообщества
Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как Россия, по его мнению, нарушает это соглашение.

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