Brexit стоил 900 фунтов каждому домохозяйству Великобритании - Банк Англии

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждое домохозяйство Великобритании потеряло около 900 фунтов (1000 евро) после решения страны выйти из ЕС. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Банка Англии Марк Карни.

"Реальные доходы домохозяйств на 900 фунтов ниже прогнозов, сделанных в мае 2016 года", - сказал Марк Карни. Он отметил, что объем ВВП после Brexit оказался на 2% меньше прогнозируемого до референдума.

Референдум по вопросу выхода Великобритании из ЕС (Brexit) прошел 23 июня 2016 года. При этом 51,9% из более чем 33,5 млн проголосовавших высказались за независимость от ЕС, за сохранение членства проголосовали 48,1% участников опроса. Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года. После этого должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.-0-