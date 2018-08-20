Британка выпала с круизного судна и более 10 часов провела в море

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британка Кэй Лонгстафф выжила, упав с круизного лайнера Norwegian Star и проведя в открытом море около десяти часов. Об этом пишет британское издание The Sun.

Нашли женщину благодаря камерам видеонаблюдения на лайнере, они помогли узнать точное время падения Кэй Лонгстафф и рассчитать место нахождения судна в этот момент. Спасатели обнаружили пропавшую пассажирку примерно в 1300 м от того места, где она исчезла. Она была поднята в безопасное место.

46-летняя женщина рассказала, что не замерзнуть ночью в воде и выжить ей помогла йога, а также пение песен.

Известно, что лайнер следовал из Хорватии в Италию. -0-