Британские музыканты первыми в мире смогли закодировать альбом в молекуле ДНК

Британские музыканты группы Massive Attack впервые в мире смогли перевести записанный ранее альбом в кодировку молекулы ДНК, сообщают информагентства.
Для кодировки они выбрали диск Mezzanine. Этот альбом увидел свет около 20 лет назад.
Чтобы закодировать диск в молекулу ДНК, музыкантам пришлось прибегнуть к помощи ученого, который сжал музыкальные файлы до 15 мегабайт, а затем закодировал их в особый генетический код.
Альбом, закодированный в новом формате, содержит в себе 5 тысяч наночастиц. Процесс кодировки планируется завершить до начала лета, а пока диск хранится в бутылке со специально подготовленной для этих целей водой.
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