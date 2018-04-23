Британские музыканты первыми в мире смогли закодировать альбом в молекуле ДНК

Британские музыканты группы Massive Attack впервые в мире смогли перевести записанный ранее альбом в кодировку молекулы ДНК, сообщают информагентства.

Для кодировки они выбрали диск Mezzanine. Этот альбом увидел свет около 20 лет назад.

Чтобы закодировать диск в молекулу ДНК, музыкантам пришлось прибегнуть к помощи ученого, который сжал музыкальные файлы до 15 мегабайт, а затем закодировал их в особый генетический код.

Альбом, закодированный в новом формате, содержит в себе 5 тысяч наночастиц. Процесс кодировки планируется завершить до начала лета, а пока диск хранится в бутылке со специально подготовленной для этих целей водой.