Бывшему автогонщику успешно трансплантировали легкие

Бывший австрийский автогонщик и директор команды "Формулы-1" "Мерседес" 69-летний Ники Лауда перенес операцию по трансплантации легких. Об этом сообщили в Центральном клиническом госпитале Вены.

"Ники Лауда перенес операцию по трансплантации легких в ЦКГ Вены из-за тяжелого легочного заболевания. Успешную пересадку провел Вальтер Клепетко, руководитель клинического отделения хирургии, и Конрад Хеценекер", - говорится в заявлении больницы.

Трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Ники Лауда был госпитализирован в венскую клинику с подозрением на грипп около недели назад.