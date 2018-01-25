Бывший канцлер ФРГ Шредер женится на личной переводчице

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер женится на личной переводчице гражданке Республики Корея Ким Со Ён. Об этом будущие супруги объявили сегодня на пресс-конференции в Сеуле, сообщает ТАСС.

Отмечается, что 73-летний Герхард Шредер и 48-летняя Ким Со Ён планируют сочетаться браком уже нынешней осенью. Однако точная дата свадьбы пока не определена.

Пара собирается после свадьбы проводить половину времени в Германии, Берлине и Ганновере, а половину - в Сеуле. При этом Герхард Шредер заявил журналистам, что хочет выучить корейский язык и побольше узнать о Республике Корея.

Для бывшего канцлера ФРГ этот брак станет пятым. В 2016 году он развелся с Дорис Шредер-Кёпф, с которой состоял в браке почти 20 лет.

Шредер и Ким Со Ён познакомились около двух лет назад во время международной бизнес-конференции, на которой Ким работала переводчиком. В настоящий момент Ким Со Ён является представителем в Республике Корея агентства по экономическому развитию крупнейшей германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, а также работает личным переводчиком Шредера.

Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ в 1998-2005 годах.-0-