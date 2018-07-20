Бывший президент Республики Корея получила еще 8 лет тюрьмы

20 июля, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Бывший президент Республики Корея Пак Кын Хе, отбывающая 24-летний срок в тюрьме после коррупционного скандала, получила сегодня еще 8 лет заключения по двум другим уголовным делам. Кроме того, суд Сеула обязал экс-президента заплатить штраф в размере 3,3 млрд корейских вон (около $2,91 млн).

Бывший лидер Республики Корея обвиняется в получении взяток и растрате государственных средств. Южнокорейская прокуратура в общей сложности требовала для бывшего президента еще 15 лет заключения.

Сама Пак Кын Хе на этом заседании суда, как и всех прошлых, не присутствовала: бывший президент бойкотирует их, называя политически мотивированными и несправедливыми.

Политический скандал вокруг южнокорейского лидера разгорелся в октябре 2016 года. Формально она была отстранена от должности Конституционным судом 10 марта 2017 года.

Ранее суд приговорил 66-летнюю экс-президента Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы, а также штрафу в размере 18 млрд вон (около $17,5 млн), признав ее виновной по 16 пунктам обвинения, среди которых взяточничество, вымогательство и злоупотребление властью.

Пак Кын Хе стала первой в истории Республики Корея женщиной-президентом (была избрана в 2013 году), а также первым в южнокорейской истории президентом страны, который был отправлен в отставку в результате импичмента.-0-