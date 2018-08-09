9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за выброса газа на шахте в Китае увеличилось до 13 человек, сообщают информагентства.

Поисково-спасательная операция продолжалась почти двое суток. В результате обнаружены тела девяти пропавших без вести шахтеров.

Инцидент произошел 6 августа на шахте "Цзымуцзя" в городе Паньчжоу. Четыре человека погибли на месте.

В Китае при выбросе газа в шахте погибли минимум 4 человека Внезапный выброс угля и газа произошел в понедельник вечером на шахте в районе города Паньчжоу.

Расследование происшествия продолжается. Как стало известно, местная компания-владелец шахты имеет все необходимые документы. Ежегодно здесь добывают до 300 тыс. т угля. В целях профилактики новых инцидентов на всех шахтах города будут проведены инспекции.

Это не первый случай гибели шахтеров в Китае за последние месяцы. Как сообщалось ранее, 6 июня в провинции Ляонин на северо-востоке Китая произошел взрыв на железорудной шахте. Тогда удалось спасти 23 горняка, 11 человек погибли.-0-