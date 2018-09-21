Число погибших при крушении парома в Танзании превысило 100 человек

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при крушении парома на озере Виктория в Танзании увеличилось более чем до ста человек, сообщает BBC.

Ранее сообщалось о 86 погибших.

Число жертв крушения парома в Танзании возросло до 86 человек Инцидент произошел 20 сентября на озере Виктория. На месте крушения проводится поисково-спасательная операция. Сотни людей, находившихся на пароме, числятся пропавшими без вести.

Местные власти отмечают, что число жертв может превысить 200. Из числа спасенных 40 человек находятся в критическом состоянии. Точное число погибших и пострадавших пока не называется.

Паром перевернулся возле берега между островами Укора и Буголора. Согласно предварительной версии, судно было перегружено и потеряло равновесие в тот момент, когда пассажиры собрались вдоль одного борта. По информации местных СМИ, паром был рассчитан на перевозку ста пассажиров, а власти подтвердили, что на момент крушения на борту находились более 400 человек.-0-