22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при крушении парома в Танзании выросло до 207 человек, сообщает французское агентство France-Presse со ссылкой на информацию местного радио.

Поисково-спасательная операция на месте крушения на озере Виктория продолжается сегодня третий день. В пятницу вечером погибшим считался 151 человек, сегодня озвучена информация о 207 погибших.

Судно перевернулось 20 сентября между островами Юкора и Буголора в нескольких десятках метров от пристани. Паром был перегружен пассажирами и товарами - при возможности одновременной перевозки около 100 человек на судне было порядка 400 человек. Когда большинство пассажиров в ожидании выхода скопилось на одном борту, паром перевернулся.

Из-за инцидента в Танзании объявлен национальный траур. Президент страны Джон Магуфули пообещал, что виновные в трагедии будут найдены и понесут наказание.-0-