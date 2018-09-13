Число погибших при наезде внедорожника на толпу в Китае возросло до 11

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при наезде внедорожника на толпу в китайском городе Хэнъян возросло до 11 человек, 44 получили ранения, сообщает Reuters.
Ранее сообщалось о трех погибших и 43 раненых.
Инцидент произошел вечером 12 сентября на одной из площадей города Хэнъян. Установлено, что водитель внедорожника - 54-летний местный житель - намеренно наехал на людей. Мужчина был задержан на месте происшествия. По данным местных СМИ, злоумышленник был неоднократно судим и обозлен на общество.-0-
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