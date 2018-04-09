Число погибших при падении в ущелье школьного автобуса в Индии возросло до 29

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при падении школьного автобуса в ущелье в индийском штате Химачал-Прадеш возросло до 29, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что погибли не менее 20 человек.
Среди погибших 26 детей, два учителя и водитель автобуса. Кроме того, 11 школьников получили ранения и травмы.
На месте инцидента проводится спасательная операция. По разным данным, в автобусе могли находиться от 40 до 60 человек.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4227 BYN
|2.43 BYN
|2.435 BYN
|USD
|1.9757 BYN
|1.975 BYN
|1.983 BYN
|RUB
|3.359 BYN
|3.31 BYN
|3.337 BYN