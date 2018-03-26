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Число погибших при пожаре в Кемерово увеличилось до 64

В мире 26.03.2018 | 12:11
Место происшествия. Фото ТАСС
Место происшествия. Фото ТАСС

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате пожара в торговом центре Кемерово возросло до 64 человек. Из 44 пострадавших 10 госпитализированы. Об этом сообщают информагентства, ссылаясь на официальную информацию от МЧС и Следственного комитета России.

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"С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о пожаре в торговом центре в Кемерово, повлекшем человеческие жертвы, среди которых много детей. Это огромное горе не только для родных и близких, но и для всей России", - говорится в соболезновании, направленном в адрес Владимира Путина.

Сообщается, что спасатели и правоохранители полностью обследовали четыре этажа сгоревшего ТЦ. Дальнейшие поисковые работы будут вестись на шести участках. Для фиксации частично обрушившихся конструкций установлены два строительных крана.

В данный момент проводится проверка помещений здания на устойчивость перекрытий. На месте пожара работают более 840 человек, в том числе около 680 сотрудников МЧС России.

В настоящее время опознаны тела 15 погибших.

По последним сведениям, в торговом центре случилось повторное возгорание, которое было ликвидировано пожарными.

В Кемерово 25 марта произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". В здании не сработала сигнализация, посетители оказались заблокированы внутри помещений. На четвертом этаже центра, где находились кинозалы, произошло обрушение. По факту пожара возбуждено уголовное дело.-0-

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Согласно последним данным, пожар унес жизни 56 человек. В больницах остаются 11 пострадавших.

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пожар, регионы России, смерть
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