Число погибших при пожаре в Кемерово увеличилось до 64

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате пожара в торговом центре Кемерово возросло до 64 человек. Из 44 пострадавших 10 госпитализированы. Об этом сообщают информагентства, ссылаясь на официальную информацию от МЧС и Следственного комитета России.
Сообщается, что спасатели и правоохранители полностью обследовали четыре этажа сгоревшего ТЦ. Дальнейшие поисковые работы будут вестись на шести участках. Для фиксации частично обрушившихся конструкций установлены два строительных крана.
В данный момент проводится проверка помещений здания на устойчивость перекрытий. На месте пожара работают более 840 человек, в том числе около 680 сотрудников МЧС России.
В настоящее время опознаны тела 15 погибших.
По последним сведениям, в торговом центре случилось повторное возгорание, которое было ликвидировано пожарными.
В Кемерово 25 марта произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". В здании не сработала сигнализация, посетители оказались заблокированы внутри помещений. На четвертом этаже центра, где находились кинозалы, произошло обрушение. По факту пожара возбуждено уголовное дело.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4028 BYN
|2.406 BYN
|2.41 BYN
|USD
|1.9487 BYN
|1.945 BYN
|1.949 BYN
|RUB
|3.4127 BYN
|3.4 BYN
|3.417 BYN