Число погибших в результате оползней в Калифорнии достигло 20

Число жертв наводнений и оползней на юге Калифорнии достигло 20 человек. При этом еще четыре человека числятся пропавшими без вести.
Ранения получили не менее 30 человек. Больше всего пострадал город Монтесито в округе Санта-Барбара, в котором проживает много голливудских звезд.
Последствия удара стихии ликвидируют более 2 тыс. сотрудников профильных служб. Из-за оползней частично оказалась заблокирована одна из основных трасс Калифорнии, по которой обычно проезжает до 80 тыс. автомобилей в сутки.
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