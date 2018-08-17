Число погибших в сезон муссонов в Индии увеличилось до 868

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за мощных ливней, обрушившихся на Индию во время нынешнего сезона муссонов, погибли 868 человек. Об этом сообщает индийская газета The Times of India со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны.

По имеющимся сведениям, 191 человек погиб в штате Уттар-Прадеш, 183 - в Западной Бенгалии, 139 - в Махараштре, 52 - в Гуджарате, 45 - в Ассаме и 11 - в Нагаленде.

Сильнее всего от стихийного бедствия пострадал штат Керала, где с начала сезона дождей погибли 247 человек. Ситуация в этом регионе обострилась 8 августа, после того как усилившиеся ливни вызвали масштабные наводнения и оползни. За последние девять дней в штате Керала погибли 167 человек. В настоящее время около 223 тыс. местных жителей находятся во временных эвакуационных пунктах.

Из-за дождей приостановлена работа аэропорта и метрополитена в городе Кочи, который считается туристическим центром штата Керала. Парализовано и железнодорожное сообщение в регионе.

В различных районах Индии проводятся масштабные спасательные операции, в которых задействованы армия и флот.-0-