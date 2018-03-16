Число покинувших Восточную Гуту мирных жителей достигло 15 тыс.

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты (Сирия) вышло более 15 тыс. мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Владимира Золотухина.
"К настоящему моменту (с утра пятницы) район покинули 4 127 человек. В основном это старики, женщины и дети. Всего с начала действия гуманитарной паузы из Восточной Гуты вышло свыше 15 тыс. мирных жителей", - сказал Владимир Золотухин.-0-
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