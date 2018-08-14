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Число пострадавших из-за землетрясения в Китае возросло до 18

В мире 14.08.2018 | 10:27
Фото Синьхуа
Фото Синьхуа

14 августа, Куньмин /БЕЛТА - Синьхуа/. Число пострадавших из-за землетрясения магнитудой 5, произошедшего в китайской провинции Юньнань, возросло до восемнадцати человек.

По сообщению департамента гражданской администрации провинции, землетрясение затронуло 48 тыс. жителей административно подчиненных городу Юйси уездов Тунхай и Хуанин, а также района Цзянчуань, более 6 тыс. жилищ повреждены.

Пострадавшие госпитализированы и находятся в стабильном состоянии.

По сообщению Китайского центра сейсмологических сетей, землетрясение произошло 13 августа в 1.44 по местному времени, его эпицентр залегал на глубине 7 км.

Кроме того, сообщается о повторном землетрясении магнитудой 5, которое произошло в 3.55 по местному времени 14 августа в уезде Тунхай города Юйси.-0-

Восемь человек пострадали в землетрясении в КитаеВосемь человек пострадали в землетрясении в Китае
Ближе всего к эпицентру оказался город Юйси. Впоследствии специалисты зафиксировали не менее сотни повторных сейсмических толчков различной магнитуды.

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Теги
землетрясение, Китай
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