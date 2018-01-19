Число пострадавших при нападении на школу в Бурятии возросло до семи

19 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Семь человек пострадали в школе в поселке в Сосновый Бор в Бурятии, где подросток совершил нападение на учеников и учительницу с топором. Об этом сообщил руководитель территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин.

"Пострадали семь человек: шесть детей и одна женщина", - сказал Вячеслав Тимкин.

Вместе с тем официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что подросток, напавший на учеников, был один, сейчас он находится в больнице. "По данным следствия, установлено, что нападавший пришел один. Он задержан и находится в больнице, так как предпринял попытку суицида", - отметила она.

По предварительным данным, 19 января утром ученик 9 класса школы, расположенной в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7 класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение.-0-